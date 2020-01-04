الملك سلمان يؤكد للرئيس العراقي أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم السبت، بالرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحث الملك سلمان، خلال الاتصال مع الرئيس العراقي، مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.