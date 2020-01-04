صوّت أعضاء مجلس النواب الليبي ومقره طبرق على رفض إتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت. وإتهم أعضاء المجلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بإرتكاب جريمة خيانة عظمى، مطالبين بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته، حسب ما نشرته "روسيا اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل / البرلمان الليبي المنعقد في بنغازي يصوّت على رفض إتفاقيّتَيْ حكومة الوفاق وأنقرة بتهمة الخيانة العظمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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