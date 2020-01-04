مقتل وإصابة 18 شخصًا في انفجار قنبلة شمال غربي بوركينا فاسو

لقي 14 شخصا حتفهم، من بينهم العديد من تلاميذ المدارس، فيما أصيب آربعة آخرون بجروح خطيرة من جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة كانت تنقلهم شمال غربي بوركينا فاسو.
وأفاد مصدر أمني - حسبما نقلت شبكة "فرانس
ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن منطقة الساحل بالكامل، خاصة مالي وبركينا فاسو والنيجر، تحارب تمرد المتشددين بمساعدة من الدول الغربية.
وأشارت الشبكة، إلى أنه منذ عام 2015 أسفرت الهجمات المميتة المتزايدة في بوركينا فاسو عن مقتل أكثر من 750 شخصا، ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإنها أجبرت 560 ألفا آخرين على النزوح من منازلهم.
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