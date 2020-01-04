فرنسا وألمانيا والصين تدعو لخفض التوتر في الشرق الأوسط

اتفقت فرنسا وألمانيا والصين، اليوم السبت، على ضرورة تجنب أي تصعيد في التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه بحث الوضع، خلال اتصال هاتفي، مع نظيريه الألماني هايكو ماس والصيني وانغ يي.

وأضاف "أكدنا جميعاً على وجه الخصوص اتفاقنا بشأن أهمية الحفاظ على استقرار وسيادة العراق والمنطقة بأسرها".

يأتي سعي هذه الدول إلى تجنب التصعيد غداة غارة أميركية أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

واستهدفت الولايات المتحدة، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، موكب سليماني على طريق مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.

وقتل مع الجنرال الإيراني، أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي في العراق.

ودعت العديد من الدول والمنظمات، أمس الجمعة، إلى التهدئة وضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

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