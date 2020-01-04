رئيس الاتحاد الأفريقي قلق من تدخل تركي في ليبيا

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن قلقه إزاء «تدخل» عسكري محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا نشر قواتها في هذا البلد.

ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدّمة من الحكومة تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان نُشر مساء الجمعة، أنه «قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة».

وجاء في البيان أن «التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو».

وطالب فكي محمد أيضاً المجتمع الدولي بالانضمام إلى أفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، محذراً من «عواقب خطيرة» لمجمل القارة.

ويشن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، حملة من أجل القضاء على الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية في جنوب ليبيا خاصة طرابلس.

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