كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتفيا.. الملك سلمان يؤكد لبرهم صالح حرص المملكة على أمن العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد الملك سلمان، على أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر.
من جهته، أعرب صالح عن "شكره وتقديره للملك سلمان، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره".
وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت، في وقت سابق، بسقوط قذائف هاون على مجمع القصور الرئاسية بمدينة الموصل.
وفي وقت سابق، أصيب 8 أشخاص بينهم 3 جنود جراء استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية بالصواريخ، مساء السبت، وفق مصادر أمنية عراقية.
وقالت المصادر لرويترز: "إن عددا من صواريخ الكاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص".
والجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي قاسم سليماني، وحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة مليشيا الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.