كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إسقاط طائرة مسيرة تركية من قبل الدفاعات الجوية.

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري،

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم السبت، أن القوات الجوية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك.

وأكد أن الأمور في طرابلس حاليا تسير في اتجاه الحسم الشامل الكامل.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تركية بعد دخولها أجواء منطقة العمليات العسكرية فوق عين زارة. وفي وقت سابق أمس شنت مقاتلات سلاح الجو عدة غارات على مواقع الميليشيات في كافة محاور طرابلس، واستهدفت أماكن لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات. Advertisements