كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية تكشف عن مكان إنطلاق الطائرة التي قتلت "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر قائد الميليشيا المحلية أبو منتظر الحسيني، مساء اليوم السبت، أن "صاروخين اثنين استهدفا المركبة، التي كانت تقل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب زعيم ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس بينما أصيبت السيارة الأخرى بصاروخ فقط" حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

ونقلت الصحيفة البريطانية، أن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز "ام كيو 9 هانتر كيلر" MQ9 HUNTER KILLER، أطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.

وقُتل في هذه الضربة الجوية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وتمزقت جثته من جراء الانفجار الهائل.

وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، يوم أمس الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة سليماني عندما استهدفته الغارة الأميركية في محيط مطار بغداد.

والضباط الإيرانيون القتلى في العملية العسكرية الأمريكية، هم: (النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا).

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ومن جهته، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأمريكية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.