كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس: الآلاف يتظاهرون ضد إصلاح أنظمة التقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الآلاف في باريس، اليوم السبت، للتظاهر بدعوة من عدة نقابات للمطالبة بسحب مشروع حكومي لاصلاح أنظمة التقاعد.

وضمت تظاهرة باريس 3500 شخص بحسب الشرطة.

وسار المتظاهرون بعد الظهر في شوارع باريس خلف لافتة كتب عليها "ماكرون اسحب مشروعك، لنحافظ على معاشات التقاعد ونحسنها".

ودخلت التحركات ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا السبت شهرها الثاني وهي فترة غير مسبوقة فاقت مدة قياسية سابقة من 28 يوماً بين 1986 و1987، بدون أن يرتسم حتى الآن حل في الأفق لهذا النزاع الاجتماعي.

وترجمت المعارضة للمشروع الحكومي منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) بإضراب يعرقل خصوصاً سير القطارات في فرنسا والنقل العام (قطارات الضواحي والمترو والحافلات والترامواي) بالمنطقة الباريسية، ما تسبب في صعوبات جمة للسكان.

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ويبدأ الاثنين أسبوع مهم مع مباحثات مقررة الثلاثاء مع النقابات الغاضبة ويومي تظاهر الخميس والسبت في مختلف أنحاء البلاد. وفي مدينة مرسيليا (جنوب شرق) تظاهر بضع مئات السبت.

وفي تولوز (جنوب غرب) دخل عشرات من عناصر السترات الصفر محطة قطار وعطل بعضهم السكة دعما لموظفي السكك المضربين قبل أن ينضموا بلا مواجهات إلى مئات المتظاهرين في وسط المدينة.

وتطلب تنسيقية عدة نقابات مركزية بسحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي ينص على دمج 42 نظاماً للتقاعد (منها أنظمة خاصة تتيح مثلاً لسائقي القطارات التقاعد في سن مبكرة)، في نظام واحد.

وتعد الحكومة بإجراءات "أكثر عدالة" يرفضها معارضو الإصلاح.