كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حزب الله العراقي" يهدد باستهداف قواعد أمريكية.. الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت ميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق، اليوم السبت، تحذيرا لقوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأمريكية ابتداء من يوم الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد.

وقالت المليشيا، في بيان لها: "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد".

وأضافت أنه "على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لعناصرهم، وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية".

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يأتي هذا بالتزامن مع هجمات استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحديدا بالقرب من السفارة الأميركية، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تضم أميركيين.

وسقطت قذائف كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقاعدة عسكرية تضم أميركيين شمال المدينة.

وسقطت قذيفتين من طراز "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار سفارات دول غربية، لافتا إلى أنه تم إغلاق مدخل الطريق المؤدي إلى السفارة الأميركية.

وشهد محيط السفارة الأمريكية انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا في أعقاب الانفجار.