أفادت شبكة "24 لايف"، مساء السبت، بأنباء عن ضربة جوية استهدفت ميليشيا تابعة للحشد في سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة أنباء فرانس برس، أن عدد قتلى الغارات الأمريكية على 5 قواعد لميليشيات حزب الله العراقي في سوريا والأنبار وصل إلى 15 قتيلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي معتبرا أن هذه الغارات تشكل ردّا أوليا"

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.