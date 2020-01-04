كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية التنسيق بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا خلاله أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وماكرون مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات بشأنها.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي بالرئيس العراقي برهم صالح، على أهمية سيادة العراق، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد.