محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية التنسيق بين البلدين

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تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا خلاله أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.