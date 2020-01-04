أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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العالم - أرشيفية
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 4/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || البحرية المصرية تنفذ مناورات وتدريبات في البحر المتوسط
نفذت القوات البحرية المصرية، مساء اليوم السبت، مناورات وتدريبات شملت عمليات برمائية كاملة في البحر المتوسط
آخر الأخبار العاجلة في العالم || تحقيقات مع عناصر بمطار بغداد بشأن "سليماني"
أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بأن تحقيقات تجري مع عناصر بمطار بغداد بشأن تسرب خبر وصول جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي تم قتله في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الناتو يعلق أنشطة التدريب في العراق
أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، تعليق مهمة التدريب في العراق بعد مقتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.