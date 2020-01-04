كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص بعد سقوط قذيفة "مورتو" وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر في الشرطة العراقية، مساء اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص في سقوط قذيفة مورتر على حي الجادرية في بغداد.

وذكرت وكالة "رويترز"، دوي انفجارين قويين سمعا في المنطقة الخضراء بغداد وقاعدة بلد الجوية مساء السبت".

وبحسب المصادر لرويترز، سقط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن صاروخ كاتيوشا سقط داخل قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق دون وقوع إصابات.

فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قذيفة هاون سقطت ضمن المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما استهدفت قاعدة بلد الجوية بالصواريخ.



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وقاعدة بلد أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغسلافية.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصنا للطائرات.

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الأمريكي غارة على سيارتين لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، موقعا 6 قتلى وعددا من الجرحى حسب التلفزيون العراقي.

وأعلن التلفزيون الرسمي أنه "تم استهداف آليات تضم قادة في "الحشد الشعبي" في التاجي شمال بغداد"، كما تحدث التلفزيون العراقي عن "ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد"، لكن الحشد الشعبي نفى أن تكون الغارة قد استهدفت القادة الذين تم تداول أسمائهم وهم شبل الزيدي، وحامد الجزائري، ورائد الكروي.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.