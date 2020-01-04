كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتائب "حزب الله" توجه تحذيرا إلى الأجهزة الأمنية العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، مساء اليوم السبت، تحذير إلى الأجهزة الأمنية بأنه "يجب الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر إبتداءاً من مساء يوم غد الأحد"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وتم توجيه هذا التحذير، بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، فجر يوم الجمعة، نتيجة غارة جوية أمريكية، بواسطة طائرة مسيرة (طائرة بدون طيار)، وهو في موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي.