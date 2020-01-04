أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر لها، مساء اليوم السبت، استهداف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

بالصواريخ.

ويذكر أن قالت مصادر شرطية بالعراق، إن دوي انفجارين قويين سمعا في المنطقة الخضراء بغداد وقاعدة بلد الجوية مساء السبت.

وبحسب المصادر لرويتز، سقط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد دون وقوع إصابات.

فيما، ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن قذيفة هاون سقطت ضمن المنطقة الخضراء وسط بغداد ، كما استهدفت قاعدة بلد الجوية بالصواريخ.



قاعدة بلد الجوية أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية.

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وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصن للطائرات.

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الأمريكي غارة جوية على سيارتين لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، أوقعت 6 قتلى وعددا من الجرحى حسب التلفزيون العراقي.

وأعلن التلفزيون الرسمي أنه "تم استهداف آليات تضم قادة في "الحشد الشعبي" في التاجي شمال بغداد"، كما تحدث عن "حصول ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد"، لكن الحشد الشعبي نفى أن تكون الغارة قد استهدفت القادة الذين تم تداول أسمائهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، ورائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.