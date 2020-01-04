سقوط قذيفة ثانية في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية العراقية

سقطت قذيفة ثانية في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية في العاصمة العراقة بغداد، مساء اليوم السبت.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، بأن دوي انفجار سمع في العاصمة العراقية بغداد، وسقطت قذيفة في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية وسط بغداد، وأنه حتى الآن لم تسجل أي إصابات.

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الأمريكي غارة جوية على سيارتين لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، أوقعت 6 قتلى وعددا من الجرحى حسب التلفزيون العراقي.

وأعلن التلفزيون الرسمي أنه "تم استهداف آليات تضم قادة في "الحشد الشعبي" في التاجي شمال بغداد"، كما تحدث عن "حصول ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد"، لكن الحشد الشعبي نفى أن تكون الغارة قد استهدفت القادة الذين تم تداول أسمائهم (شبل الزيدي، حامد الجزائري، ورائد الكروي) على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.