أزمة إيران وواشنطن..الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها في المغرب إلى “اليقظة” و”الحذر”

مباشرة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية الجمعة الماضي في بغداد، وما تلاها من تهديدات ووعيد إيراني بـ”الثأر” للقائد الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن “حزمة من التحذيرات” لرعاياها في بعض الدول، وأصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرًا رسميًا لمواطنيها القاطنين بالمغرب.

وقالت السفارة الأمريكية بالرباط في نص “التحذير” إنّه يتعلق بـ”التوترات المتزايدة في العراق”، في إشارة إلى حالة الاحتقان والتوتر بين إيران وواشنطن، مشيرة إلى إنها “تحث المواطنين الأمريكيين على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والوعي”.

وأفاد المصدر ذاته إنه لم يتلقَ أيّ معلومات محددة أو مؤكدة عن وجود تهديدات بالمغرب، وحث المسافرين الأمريكان الذين يقصدون المملكة على تسجيل أنفسهم في نظام وزارة الخارجية الإلكتروني الذي يتيح لهم التوصل بالرسائل الأمنية وتحديد مكانهم في حالة الطوارئ، وكذا للحصول على معلومات بخصوص الوضع الأمني بالبلاد.

ووفقًا لمعطيات ذات صلة، سحبت القوات الأمريكية سفينتها العسكرية التي كانت تضم 3000 عنصر من قوات الجيش وبينهم قادة “المارينز” من ميناء أكادير، بعد يومين من رسوها إذ كان من المفروض أن تشارك في مناورات عسكرية إلى جانب الجيش المغربي في إطار مناورات الأسد الإفريقي في نسختها السابعة عشر.