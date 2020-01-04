كلميم.. توقيف 26 “حراكا” مغربيا بين قاصرين ونساء

تمكن اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العسكرية لكلميم، صباح اليوم السبت بساحل الشاطئ الأبيض (إقليم كلميم)، من ضبط 26 مرشحا للهجرة السرية جميعهم من جنسية مغربية، بينهم أربعة قاصرين وامرأتين، كانوا على متن قارب مطاطي، حسب ما علم لدى مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية، التي تندرج في إطار عمليات تمشيطية تجري بتعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية، أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري، ضمنها صدريات نجاة وبوصلة وقنينات بعضها معبأ بالبنزين.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات تجري حاليا للكشف عن ملابسات العملية وكشف المتورطين فيها.