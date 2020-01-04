في الوقت الذي بلغ فيه الجدل ذروته، بخصوص تأجيل المباراة التي ستجمع الدفاع الحسني الجديدي بالرجاء البيضاوي، عن مؤجل الجولة 9 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، بعد أن رفض هذا الأخير إجراء المباراة، أثار الفريق الدكالي “غضب” عدد من الرجاويين بعد أن وجه لهم دعوة بخصوص تذاكر المباراة.
الفريق الدكالي، المتشبث بإجراء اللقاء، كما أعلن عن ذلك بشكل صريح في بلاغ سابق، دعا جماهير الرجاء إلى الإسراع لاقتناق تذاكر اللقاء، وذلك بعد أن نشر قبل قليل بلاغا رسميا على حسابه الرسمي على “فايسبوك” يدعو فيه جماهير الأخضر للإسراع لاقتناء التذاكر، انطلاقا من غد الأحد.
ونشر الفريق الجديد بلاغا جاء فيه:
” تُنهي إدارة نادي الدفاع الحسني الجديدي إلى علم الجمهور الذي سيحضر مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي، برسم مؤجل الجولة 9 من البطولة الاحترافية، إلى أنه تم تخصيص تذاكر بلون مختلف وأماكن خاصة بالجمهور الزائر التي ستطرح للبيع صباح يوم غد الأحد 05 يناير 2020 بالدار البيضاء.
أما فيما يخص نقاط البيع التي ستنطلق بها عملية بيع التذاكر الخاصة بجمهور الدفاع الحسني الجديدي بداية من صباح يوم غد الأحد 05 يناير 2020 هي كالآتي:
* شبابيك ملعب العبدي بالجديدة
* ملعب أحمد لشهب
* مقهى ديانا
* عند عبد العظيم بلالة زهراء
* المتجر الرسمي للفريق DHJ STORE
وحددت أثمنة التذاكر في:
– 30 درهم لمدرجات شميشة والفيراج.
– 100 درهم للمدرجات الجانبية المكشوفة.
– 200 درهم للمدرجات الجانبية المغطاة.
وندعو جماهير الفريق الزائر لاتخاد جميع التدابير لاقتناء التذاكر في أسرع وقت لأن يوم المباراة ستجرى بشبابيك مغلقة.”
هذا البلاغ، أثار حفيظة وغضب عدد من أنصار الرجاء، الذي يدعمون موقف إدارة النادي بعدم خوض المباراة، وأمطروا صفحة الفريق الجديد الرسمية بالمئات من التعليقات الغاضبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجديدي يثير “غضب” جماهير الرجاء بعد أن وجه لهم دعوة بخصوص تذاكر المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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