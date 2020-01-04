الأحوال الجوية العاصفة: قتيلان وإغلاق طرقات وأضرار بالممتلكات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (35 عاما) وامرأة (30 عاما) مصرعهما جراء الفيضانات في يافا وتل أبيب، فيما تسبب الأحوال الجوية العاصفة التي تضرب البلاد، بإغلاق طرقات رئيسية جراء الفيضانات وأضرار بالممتلكات والمركبات والمنازل والمحال التجارية التي أغرقتها الأمطار التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

ويفيد الراصد الجوي، تبقى هذه الليلة وحتى صباح الأحد، تحت تأثير المنخفض الجوي، بحيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات أمطارٍ على معظم المناطق، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، أما نهار الأحد فتتوقف الأمطار في الأجزاء الجنوبية، وتستمر شمال البلاد حتى انحسار المنخفض ليلا.

إلى ذلك، تسببت الأحوال الجوية بالعديد من حوادث الطرق على العديد من الشوارع التي غمرتها المياه، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات وصفت غالبيتها من الطفيفة والمتوسطة، حيث نقل الجرحى للمستشفيات للعلاج، فيما شهدت المستشفيات ازدحاما في عدد المرضى بسب أمراض الشتاء.

كما بلغ عن حريق في منزل في أم الفحم، حيث أتت النيران على محتويات المنزل دون أن يبلغ عن إصابات بشرية، بينما في منطقة حيفا نقل رضيع (9 أشهر) إلى المستشفى وهو يعاني من حروق جراء سكب مياه ساخنة عليه، فيما أنقذت الشرطة البحرية متزلجا جرفته الأمواج قبالة شواطئ حيفا.

في مدينة أم الفحم سقطت أعمدة هواتف تابعة لشركة الاتصالات، وتسبب بأضرار لبعض المركبات المتوقفة، وقام طاقم شركة "بيزك" بإزالة الأعمدة وفتح الطريق في حي البيار في المدينة.

وأصيب رجل (50 عاما) بجروح خطيرة بالرأس جراء تعرضه، مساء السبت، إلى حادث دهس في اللد، حيث نقل إلى المستشفى في صرفند لاستكمال العلاج،

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بينما في شمالي البلاد، نقل شاب في الأربعينات من عمره إلى مستشفى الجليل الغربي في نهارية وهو يعاني من جروح جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 70.

وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ على معالجة حادث طرق ذاتي مساء اليوم السبت، في مدينة القدس، حيث خلص الطاقم عالقا من داخل سيارة بعد أن انقلبت في الشارع، ومن ثم أحيل للمستشفى لتلقي العلاج الطبي، إذ وصفت حالته بالطفيفة.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة حولون، بإغلاق عدة طرقات، شهدت غرق سيارتين وانجرافهما بسبب السيول، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص 3 مسافرين.

وجراء الفيضانات، أغلقت الشرطة العديد من الطرقات والمحاور الرئيسية في منطقة تل أبيب وسارع "أيالون" أمام حركة السير، بسبب الأمطار التي غمرت الطرقات وشكلت خطرا على المسافرين.

كما أغلقت الشرطة شارع رقم 90 أمام حركة السير بالاتجاهين، في منطقة الأغوار والفنادق بالبحر الميت، بسبب مياه الأمطار والفيضانات التي غمرت مسارات عدة من الشارع، فيما تواجدت قوات من الشرطة والإنقاذ بالمنطقة وعملت على تنظيم حركة السير وتوجيه السائقين للسفر عبر طرقات بديلة.