بعد غياب دام 4 سنوات أطلق بيبر أغنية وسلسلة وثائقي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر النّجم الكنديّ، مغنّي موسيقى "البوب"، جاستين بيبر، أغنتيه الأولى يوم الجمعة، بشكلٍ فرديّ بعد غياب دام أربعة أعوام، ليفتتح بها عودته للساحة الفنيّة، والتي سيعقبها ألبومه الجديد، كما وستعرض "يوتيوب" سلسلة من الحلقات الوثائقيّة وعددها 10 عن جاستين بيبر مع نهاية الشهر الجاري، ليفتح قلبه للحديث عن حياته الفنية والشخصية.

وأعلنت منصة "يوتيوب"، يوم الثلاثاء، أنّ أول سلسلة وثائقية حول بيبر، ستنطلق في 27 كانون الثاني/ يناير الحالي، تحت عنوان "جاستن بيبر سيزونز" (Justin Bieber: Seasons).

وسيسلط الوثائقي الضوء على كيفية إنتاج ألبوم بيبر الأول، كما سيمنح المشاهدين نظرة على حياته مع زوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين، وأفراد آخرين من أسرته.

وقال بيبر البالغ من العمر 25 عامًا، الذي ذاع صيته عندما كان مراهقًا طفوليّ الملامح، لمعجبيه في الشهر الماضي، إنه سيطلق خامس ألبوم له في عام 2020 وسيكون الأول منذ ألبومه الأخير "بربوس" عام 2015.

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ويبدو أن أغنية بيبر الفردية الجديدة "يامي" ستكون تكريمًا لزوجته هايلي بالدوين التي عاد لها بعد انفصال في العام الماضي، وكان بيبر ألغى جولة ترويج لألبوم "بربوس" عام 2017 قائلًا، إنه يحتاج راحة ولجأ لموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في العام الماضي للحديث عن مواجهته "مشاكل عميقة الجذور" معلنًا أنه سيرجئ إنتاج موسيقى جديدة.

وعلى الرغم من أن "يامي" ستكون أول أغنية فردية له منذ فترة فإنه تعاون مع آخرين منهم "دي جيه" خالد وإيد شيران، في تسجيلات مختلفة في الأعوام القليلة الماضية.