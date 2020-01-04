روحاني يطلب تعاون أردوغان للرد على واشنطن عقب مقتل سليماني

السبت 4 يناير 2020

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، بأن الرئيس حسن روحاني طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان التعاون للرد على ”الأفعال الأمريكية غير العاقلة“، وذلك في اتصال هاتفي في أعقاب مقتل قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.



وأفادت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، بأن روحاني أكد في الاتصال تقديره لتضامن الرئيس التركي مع إيران في حادثة مقتل سليماني الذي وصفها بـ“الكارثة الكبرى“، معتبرا أن إيران وتركيا تتفقان فكريا في المسائل المختلفة.

وأضاف روحاني مخاطبا أردوغان: ”يجب الرد على الأفعال غير العاقلة، وكما أنت على علم أن (الشهيد) سليماني كان يلعب دورا لا نظير له في مكافحة الإرهاب، وكيف أدى واجبه تجاه المنطقة خلال السنوات الأخيرة“.

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ودعا الرئيس الإيراني نظيره التركي إلى زيارة طهران في أقرب وقت قائلا: ”إذا لم نتحد في مواجهة هذه الأفعال الأمريكية، فسوف يضعنا هذا جميعا في تهديد خطير“.

وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان قدم تعازيه لروحاني بمقتل الجنرال البارز، حيث عبر عن ”حزنه وأسفه الشديدين لفقدان سليماني“، لافتا إلى أن ”التدخلات الأجنبية في المنطقة تحول دون أن تشهد الاستقرار“.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري توعدوا الولايات المتحدة بـ“رد قاس“ على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي مسؤوليته عن العملية.