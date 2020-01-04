شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. خفر السواحل بحضرموت يضبط عمليتي تهريب مواد مخدرة والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 تمكنت قوات خفر السواحل في محافظة حضرموت، مؤخرا، من ضبط عمليتي تهريب مواد مخدرة وممنوعة في القطاع الشرقي لخفر السواحل من بوابة حضرموت الشرقية.

ووقعت عملية الضبط الأولى، عصر الخميس الماضي، حيث رصد أفراد خفر السواحل مجموعة من المهربين. Advertisements وحرر خفر السواحل محضرا بالواقعة، وسلمهم إلى جهات الاختصاص القانونية. وشهدت منطقة القرين على الساحل، الجمعة الماضي، واقعة القبض الثانية على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة، عبارة عن ستة صواريخ حشيش، وكمية تقدر بحوالي ربع كيلو حشيش، ومبلغ مالي.

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