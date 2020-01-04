اكد قائد عمليات نينوى، السبت، عدم وجود استهداف او قصف على معسكر الكندي في الموصل.
وقال اللواء الركن نومان الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لايوجد اي استهداف او قصف على معسكر الكندي ولا القصور الرئاسية".
وكانت مصادر أمنية عراقية افادت، اليوم السبت، بسقوط قذائف هاون على مجمع القصور الرئاسية بمدينة الموصل.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات نينوى: لايوجد اي استهداف او قصف على معسكر الكندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.