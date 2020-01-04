قائد عمليات نينوى: لايوجد اي استهداف او قصف على معسكر الكندي

اكد قائد عمليات نينوى، السبت، عدم وجود استهداف او قصف على معسكر الكندي في الموصل.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لايوجد اي استهداف او قصف على معسكر الكندي ولا القصور الرئاسية".

وكانت مصادر أمنية عراقية افادت، اليوم السبت، بسقوط قذائف هاون على مجمع القصور الرئاسية بمدينة الموصل‬.