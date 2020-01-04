العالم يرفض العدوان التركي على ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قادة العالم يدينون العدوان التركي على ليبيا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أي تدخل عسكري في ليبيا يعقد الأوضاع". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "قلقون من التهديدات المرتبطة بالتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا". وقال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة: "أي دعم عسكري أجنبي في ليبيا لحكومة الوفاق يؤدي إلى تعميق الصراع المستمر".

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