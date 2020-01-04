قذائف هاون تستهدف مجمع القصور الرئاسية بالموصل

نفى مصدر أمني عراقي، مساء السبت، استهداف أو قصف منطقة مجمع القصور الرئاسية بالموصل شمالي العراق.

ونقل موقع السومرية عن اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات محافظة نينوى قوله، إنه "لا يوجد أي استهداف أو قصف على معسكر الكندي ولا القصور الرئاسية".

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت، في وقت سابق، بسقوط قذائف هاون على مجمع القصور الرئاسية بمدينة الموصل‬.

وفي وقت سابق، أصيب 8 أشخاص بينهم 3 جنود جراء استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية بالصواريخ، مساء السبت، وفق مصادر أمنية عراقية.



وقالت المصادر لرويترز: "إن عددا من صواريخ الكاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص".





وأضافت المصادر أن الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، أسفر عن إصابة 3 جنود.

وذكر الرائد عرفان محمد الضابط في قيادة شرطة بغداد لـ"العين الإخبارية": "تعرضت السفارة الأمريكية وسط بغداد لهجوم بصواريخ الكاتيوشا، سقط أحد الصواريخ قرب السفارة دون أن يوقع أي ضحايا".

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وأضاف "فيما أصاب صاروخ آخر منزلا بمنطقة الجادرية الواقعة قرب المنطقة الخضراء، مخلفا 5 إصابات في صفوف ساكنيه وأضرار مادية بالمنزل".

وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، حيث عززت واشنطن أمن سفارتها، ونشرت قوات إضافية الأسبوع الحالي.



وأكد مصدر في وزارة الدفاع العراقية لـ"العين الإخبارية" سقوط ٤ صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية التي تحتضن قوات أمريكية، مشيرا إلى أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي ضحايا.





وقاعدة بلد أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كلم شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينيات من قبل شركات يوغسلافية.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصنا للطائرات.

والجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي قاسم سليماني، وحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة مليشيا الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.