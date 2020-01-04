تهديدات بقتل المسلمين على واجهة مسجد بالتشيك

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2020/1/4 10:57 م بتوقيت أبوظبي
واجهة المسجد في مدينة برنو التشيكية
خرّب مجهولون معادون للإسلام واجهة مسجد في برنو، ثاني أكبر المدن التشيكية في جنوب شرق البلاد، بكتابات هدّدوا فيها بقتل مسلمين، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.
وكتب مجهولون بالتشيكية على الجدار الخارجي للمسجد "لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية! وإلا سنقتلكم".
وأعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية بوهوميل مالاسيك "نحقق بعد ظهر الجمعة في قضية تخريب الأملاك هذه".
ومن المقرر أن يواجه من قام بعملية التخريب في حال إدانته عقوبة الحبس عاما واحدا.
وقال مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا حسن الراوي: "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا. ليس هذا نداء من مجهول على شبكة الإنترنت".
وأضاف الراوي "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر في ضوء الاعتداءات التي طالت المساجد في العالم، وأجواء الاضطهاد في الجمهورية التشيكية".
وخلّف تدفّق المهاجرين إلى أوروبا بدءا من عام 2015 مشاعر معادية للمسلمين في الجمهورية التشيكية، على الرغم من أن قلّة ممن هاجروا إلى أوروبا قرروا الاستقرار في هذا البلد فيما اختارت الأغلبية التوجّه إلى دول أكثر غنى مثل ألمانيا والسويد.
ويبلغ عدد أبناء الجالية المسلمة في الجمهورية التشيكية 3358 شخصا وفق إحصاء سكاني أجري في عام 2011 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة.
في المقابل تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد أبناء الجالية المسلمة في تشيكيا يراوح بين عشرة وعشرين ألفا.
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