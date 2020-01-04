قيادي بالحرس الثوري: 35 هدفا أمريكيا بالمنطقة بالإضافة إلى تل أبيب في متناول أيدينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

طهران - الخليج 365

قال قيادي بالحرس الثوري الإيراني، إن نحو 35 هدفا أمريكيا في المنطقة، بالإضافة إلى تل أبيب، في متناول أيدينا".



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري، قوله إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس.

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وأثار الجنرال غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس في إقليم كرمان الجنوبي، إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج.

وقال في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر الجمعة، ونشرتها تسنيم السبت، إن إيران تحتفظ بالحق في الثأر من الولايات المتحدة لمقتل سليماني.

وأضاف: "مضيق هرمز نقطة حيوية للغرب، وإن عددا كبيرا من المدمرات والسفن الأمريكية يمر من هناك... حددت إيران أهدافا أمريكية حيوية في المنطقة منذ وقت طويل.. نحو 35 هدفا أمريكيا في المنطقة، بالإضافة إلى تل أبيب، في متناول أيدينا".