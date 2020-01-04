ظريف: بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة الأميركية في غرب آسيا

لفت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، إلى أنّ "قبل 24 ساعة ، ادّعى مهرّج متعجرف -يتنكّر كدبلوماسي- أنّ الناس كانوا يرقصون في مدن العراق".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "اليوم، قدّم له مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا العراقيين الفخورين ردّهم عبر ترابهم"، مشدّدًا على أنّ "نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة الأميركية في غرب آسيا، بدأت".
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