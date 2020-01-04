اللقاء التقدمي لأساتذة اللبنانية: نستنكر الأسلوب البوليسي بالتعامل مع عصام خليفة

أعرب "اللقاء التقدمي لأساتذة ​الجامعة اللبنانية​"، عن استنكاره "الأسلوب البوليسي الّذي يتمّ التعامل به مع الدكتور ​عصام خليفة​، رمز النضال النقابي من أجل جامعة لبنانيّة وطنيّة لكلّ اللبنانيّين".

وركّز في بيان، على أنّ "هذا الأسلوب الترهيبي الّذي يهدف إلى كمّ الأفواه وتعطيل حرية الرأي واستهداف المناضلين الوطنيّين، لن يتمكّن من إخماد حرية الرأي الّتي دافع عنها ​الشعب اللبناني​، وبذل أغلى التضحيات من أجل حمايتها بأحلك الظروف".

ودعا اللقاء، "أهل الحل والربط، ومن موقع الحرص على القضاء واستقلاليّته، إلى وقف التعامل مع ملف الدعوى المقامة بحقّ خليفة بهذه الطريقة الّتي تمسّ هيبة القضاء، ودوره في تحقيق العدالة وحمايتها".

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من جهتها، أبدت "​منظمة الشباب التقدمي​"، في بيان، استغرابها "أمر هذا النظام المتحكّم باللبنانيين والقابض على حياتهم بكلّ تفاصيلها. فبعد استقباله للعملاء والملاحقين في دول العالم، ينصرف إلى ملاحقة النقابي خليفة، ليضيف هذا العهد إلى سجلّه المليء بملاحقة أصحاب الرأي الحرّ محطّة سوداء جديدة على طريق فرض سياسة كمّ الأفواه".

وإذ أكّدت "ضرورة ضمان استقلاليّة القضاء ونزاهته ووقف كلّ التدخلات السياسيّة فيه، لكي يكون الحصن الحامي لكلّ أصحاب الكفاءة والرأي الحر كخليفة المشهود له بتاريخه الأكاديمي في "الجامعة اللبنانية" وبمسيرته النقابيّة والمهنيّة"، دعت كلّ ​الشباب اللبناني​ الحر، إلى "أوسع حملة تضامن مع خليفة، حمايةً لما تبقّى من "الجامعة اللبنانية" واستقلاليّتها، ولما يمكن حمايته من الحريات والقانون في هذا البلد المثقل بالمصالح الفئويّة الّتي أطبقت على شؤون العباد ودمرت البلاد".

ودعت "هذا العهد الّذي استباح استفرادًا في قرارات البلاد وسياستها"، إلى "الانصراف إلى تشكيل حكومة إنقاذ بدل من حكومة فارغة المضمون؛ فإذا كان أوّل الغيث هو عودة حملة الاستدعاءات والملاحقات، فما من شيء يبشّر بخير حلحلة الأزمات وتلبية تطلعات الشباب".