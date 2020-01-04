تجمع العشرات أمام منزل اللواء عثمان برأس النبع احتجاجا على تفكيك خيمة اعتصام

تجمّع العشرات من المتظاهرين أمام منزل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في منطقة ​رأس النبع​، احتجاجًا على ما اعتبروه "سياسة القمع والترهيب الّتي تعتمدها السلطة"، وعلى تفكيك خيمة اعتصام في ​ساحة الشهداء​ فجر اليوم.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، مردّدين هتافات تدعو إلى احترام ​حرية التعبير​، ورفض القمع. وتَرافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن في محيط المنزل.