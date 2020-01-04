تجمّع عشرات المتظاهرين أمام أحد مداخل ​مجلس النواب​ في شارع البلدية في ​وسط بيروت​، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات المندّدة بعمليّة ​تشكيل الحكومة​، مُطلقين هتافات رافضة لأيّ حكومة "لا تتوافق وتطلّعات الثوار".

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كانت هذه تفاصيل خبر محتجون تجمعوا أمام أحد مداخل مجلس النواب بوسط بيروت تنديدا بعملية تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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