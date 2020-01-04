رئيس وزراء العراق أعلن الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الضربة الأميركية ببغداد

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أنّ الأخير "وجّه بإعلان حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدّة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم السبت".
وكان قد قُتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في قصف جوي أميركي بالقرب من مطار بغداد، استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" العراقي بينهم نائب رئيس هيئة "الحشد العشبي" أبو مهدي المهندس.
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