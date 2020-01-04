حزب الله العراقي يعلن القوات الأميركية أهدافا بدءا من مساء الأحد

نقلت وسائل اعلامية إعلان "​حزب الله العراقي​" ​القوات الأميركية​ أهدافا بدءا من مساء الأحد، مطالبا الأجهزة الأمنية في البلاد بـ"الابتعاد عن القواعد الأميركية لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد".

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