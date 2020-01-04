مقتل شخص وإصابة 7 بسبب تسرب غاز في منزل بإحدى ولايات النمسا

قتل شخص وأصيب 7 آخرين في تسرب غاز بأحد منازل ولاية النمسا، جنوب العاصمة ​فيينا​ .

وأوضحت ​الشرطة النمساوية​ أن "المتوفى يبلغ من العمر 64 عاما وقتل في منزل عائلي بمقاطعة شفيغرز في ولاية النمسا السفلى بعد تسرب ​الغاز​، كما أصيبت زوجة المتوفي و3 أشخاص بالغين و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج من تسمم الغاز.

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