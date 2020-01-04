شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن خطة الوزارة لتجديد الخطاب الدينى وكيفية مخاطبة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب يسرى المغازى، سؤالا لوزير الأوقاف بشأن تجديد الخطاب الدينى، قائلا:" اين دور الأزهر، والمعاهد الأزهرية، التى يوجد ملاحظات على دورها"، لافتا، إلى أن المجتمع تغير بعد أحداث 2011، وهناك عدم قناعة من قبل البعض حول من يتحدثون فى أمور الدين، وهناك تخبط بين الشباب، وعلى الوزارة أن تسعى لنشر الفقه بين فئات المجتمع، وعدم قصر الأمر على الصلاة والصوم فقط.

وعلق محمد محتار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا، إنه منذ ما يقرب من 4 سنوات طرح كتاب بعنوان" فى فضاء الثقافة" تطرق إلى أن ضيق الأفق الثقافى من المشاكل، ومطلوب من الأحزاب والجامعات أن تقود الوعى التثقيفى للشباب، ولا ينكر أحد أنه حدثت حالة تسطيح ثقافة كبيرة، واستردادها سيكون من خلال الثقافة أيضا، وهذا ما بدأت الدولة فيه بالفعل خلال السنوات السابقة ومكملة هذا الطريق، وهناك عدد من اللقاءات التى حرصت الوزارة على التوعية من مخاطر المتسيبين، متابعا:" لا نستطيع أن نقضى على التشدد سوى من خلال القضاء على التسيب، ولابد من صحوة العقل فى التفكير والانتقال من ثقافة التلقين لثقافة التفكير".

وأشار وزير الأوقاف، أن الوزارة تواجه التسيب، بشكل حازم، وخطب الجمعة على مدار السنوات الستة الماضية يتم التطرق فيها إلى فلسفة العبادة، حيث توضع من خلال رؤية محددة، ويتم وضع تصور للخطبة على مدار السنة، وهناك دراسة علمية لخطبة الجمعة، مؤكداً أن تشدد البعض تسبب فى خوف آخرين من الحديث فى الدين، وفى فترات فهم خطأ أن مواجهة التطرف تقتضى تجفيف منابع التدين، وهذا الأمر خطرا على المجتمع لأنه يجعل الأرض خصبة لنشر التطرف.

وأعلن وزير الأوقاف، عن تدشين 4 دورات مع التربية والتعليم بالتنسيق مع القيادة السياسية بشأن هذا الأمر من خلال نشر الوعى والثقافة، لافتا، إلى أهمية أن يكون هناك نقد موضوعى بناء، والبعد عن الخواطر لبناء المجتمع، والحديث بموضوعية، والرد أيضا يكون بموضوعية، متابعا:" فى العلم لن تصل إلى ما تريد حتى تعلم مالا تريد، وفى السياسية لن تصل إلى ما تريد حتى تتحمل مالا تريد.

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وأعلن جمعة، أن موقع الوزارة تجاوز ما يقرب من 23 مليون زائر ومتابع، ووصل عدد المشتركين عبر صفحة الوزارة على الفيس بوك ما يقرب من 1.5 مليون، ويتم ترجمة خطبة الجمعة ل18 لغة على مستوى العالم، وقريبا سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة بتقنيات عالمية.

هذا وقد عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الحوارية الثالثة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تحت عنوان "انجازات الوزارة.. خطة العمل خلال الفترة المقبلة".

وتناول اللقاء أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية فى مختلف المحافظات، ومدى تأثيرها على الطلائع والشباب، فضلا عن آخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب داخل النجوع والقرى والمدن، كما تطرق الحديث إلى مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المزمع تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف، والنائب عبد الهادى القصبى، نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات.