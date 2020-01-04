تشكيلة الرجاء الأساسية أمام مولودية الجزائر

كشف جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق الأساسية التي ستخوض بعد قليل مباراة مولودية الجزائر، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة، والتي ستجع بينهما بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة. وسيدخل السلامي بالتشكيل الأساسي التالي: حراسة المرمى: أنس الزنيتي Advertisements الدفاع: عبدر الرحيم شاكر، سند الورفلي، عمر بوطيب، عبد الجليل جبيرة الوسط: محسن متولي، فابريس نغوما، زريدا، عمر العرجون الهجوم: فابريس نغوما، سفيان رحيمي

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