تمكنت عناصر الدرك الملكي، من توقيف 5 أشخاص، كانوا يباشرون أعمال الحفر لاستخراج كنوز مدفونة، بمنطقة تغازوت ضواحي أكادير.
وبحسب مصادر محلية، فإن السلطات المحلية توصلت بإخبارية من سكان المنطقة، بعدما حاصروا المتهمين، أمس الجمعة، وهم يحومون حول المكان، ليتم إيقافهم وبحوزتهم آلة للكشف عن المعادن تحت سطح الأرض.
وأضافت المصادر ذاتها، بأنه تم حجز مجموعة من أدوات الخفر ومخطوطات قديمة، تصف مكان تواجد الكنز المدفون.
وتم اقتياد الموقوفين الثلاثة إلى مركز الدرك الملكي، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار أن تنظر المحكمة في الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر أكادير.. البحث عن الكنز ينتهي باعتقال 5 أشخاص بحوزتهم أدوات وأجهزة للرصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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