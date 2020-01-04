قفز فريق ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، ولو بشكل مؤقت، بعد أن انتصر خارج ميدانه على خيتافي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، برسم الجولة 19 من”الليغا”.
وأنهى الفريق الملكي الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه مدافع الفريق الخصم بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف هدفين اثنين في النصف الثاني، بواسطة كل من الفرنسي رافايل فاران، والكرواتي لوكي مودريتش، اتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.
وفي انتظار مباراة برشلونة أمام جاره اسبانيول، مساء اليوم، بات الربال يحتل المركز الاول برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي، بينما تجمد رصيد خيتافي في النقطة 30 بالمركز السابع.
كانت هذه تفاصيل خبر في انتظار “ديربي” برشلونة.. ريال مدريد يحقق أول فوز في 2020 ويعتلي صدارة “الليغا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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