طمرة: اعتقال فتى بشبهة التسبب بإصابة خطيرة لطفل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، اليوم السبت، فتى (17 عاما)، من مدينة طمرة، تنسب له شبهات التسبب بإصابة خطيرة لطفل (4 سنوات)، أمس الجمعة، عندما كان يقوم بأعمال ترميم وإلقاء حجارة عن سطح منزل العائلة.

وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنها اعتقلت الفتى بشبهة تسببه بإصابة طفل بجروح خطيرة، عندما كان يقوم بإلقاء حجارة عن سطح منزله، بحيث سقط أحدها على الطفل وأدى إلى إصابته، بحسب الشرطة.

وذكرت أنه تم فتح ملف تحقيق في القضية، حيث قام المحققون بجمع الأدلة والإفادات، وتم اعتقال الفتى بشبهة التسبب بإصابة الطفل عن طريق الإهمال، بحيث سيتم إحالته إلى المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله.

وظهر الجمعة، أصيب طفل من طمرة بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه، وجرى نقل الطفل إلى عيادة محلية وقدم طاقم طبي الإسعافات له وهو يعاني من جروح خطيرة بالرأس ومغمى عليه، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.