مجد الكروم: إصابة خطيرة لفتى سقط عن دراجة كهربائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى (15 عاما) مساء اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء سقوطه عن دراجة كهربائية، حيث نقل إلى مستشفى الجليل الغربي في نهارية للعلاج.
وبحسب المتحدث باسم مستشفى الجليل الغربي، فقد وصل إلى المستشفى فتى يعاني من إصابة خطيرة في الرأس، حيث قدمت له الإسعافات الأولية، ومن ثم أخضع لعملية جراحية.
وقامت إدارة المستشفى بتبليغ الشرطة، حيث أتضح أن الحديث يدور عن حادث ذاتي، حيث سقط الفتى عن دراجة كهربائية كان يقودها في مجد الكروم.
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