ريال مدريد يسحق خيتافي بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد فوزا خارجيا على خيتافي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من الحارس دافيد سوريا سوليس (ذاتي)، واللاعبين افاييل فاران ولوكا مودريتش.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يتصدر حاليا ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

أول محاولة من ريال مدريد في المباراة جاءت في الدقيقة 13، حيث مرر لوكا مودريتش كرة طولية إلى زميله كريم بنزيمة، لكن الحارس سوريا نجح في الإمساك بالكرة.

وبات اللعب بشكل أكبر في وسط الملعب، حيث لم تظهر أي فرص حقيقية للفريقين، رغم أن خيتافي كان الأكثر ضغطًا على دفاعات الميرنغي.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة صاروخية من ماورو أرامباري لاعب خيتافي في الدقيقة 23.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة في الدقيقة 35، إذ أرسل الظهير فيرلاند ميندي كرة عرضية من الطرف الأيسر، إلى زميله رافاييل فاران وسجل الحارس دافيد سوريا بالخطأ في مرماه.

وكاد فيصل فجر لاعب خيتافي أن يُسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 37، حيث أرسل تسديدة صاروخية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا.

وحاول كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، أن يُضاعف النتيجة للميرنغي، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من رافاييل فاران، وسدد بقوة لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية، في الدقيقة 41.

Advertisements

وواصل تيبو كورتوا حارس ريال مدريد التألق، حيث تصدى لتسديدة قوية من المغربي فيصل فجر بالدقيقة 43، وحولها إلى ركنية.

واستمر الضغط من أصحاب الأرض، حيث سدد كابريرا لاعب خيتافي كرة رأسية، تصدى لها ببراعة الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة (45+2)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنغي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، سعى ريال مدريد نحو مُضاعفة النتيجة، وهو ما نجح فيه الفرنسي رافاييل فاران، الذي استغل كرة عرضية من زميله توني كروس، وسدد على يسار الحارس سوريا، في الدقيقة 53.

وأهدر غاريث بيل فرصة تسجيل الهدف الثالث برعونة شديدة، حيث استقبل كرة من فاران وانفرد بسوريا لكنه سدد بسهولة بين يدي الحارس في الدقيقة 65.

وقرر زيدان الدفع بفيدي فالفيردي، وفينيسيوس جونيور، بدلا من توني كروس وإيسكو على الترتيب، وأخيرًا لوكا يوفيتش بدلا من كريم بنزيمة.

وأرسل داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس خيتافي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 73.

وحاول مولينا لاعب خيتافي مُباغتة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، إذ أرسل تسديدة مرت أعلى المرمى في الدقيقة 78.

وأهدر البديل فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 89، حيث استقبل كرة على الطرف الأيسر، وسدد في الشباك الخارجية.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (90+6)، والذي تلقى تمريرة في منطقة الجزاء من الشاب فيدي فالفيردي، وسدد في الشباك الخالية.