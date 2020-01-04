أبناء سخنين يتعاقد مع مدرب خلفا للزبارقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، اتحاد أبناء سخنين، مع المدرب إلداد شابيط حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك خلفا للمدرب سليمان الزبارقة الذي قدم استقالته في الأيام الأخيرة.

وسيقود شابيط الفريق السخنيني في مباراته الوشيكة أمام مكابي بيتح تيكفا، والمقررة بعد غد الإثنين، ضمن ختام مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري.

وسبق لشابيط أن درب اتحاد أبناء سخنين في البلاي أوف السفلي من الدرجة العليا الموسم الماضي، في محاولة لإبقاء الفريق في الدوري غير أن الموسم انتهى بهبوطه إلى الدرجة الممتازة.

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وتسعى إدارة الفريق السخنيني لتعزيز حلقات الفريق من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة الحالية، من أجل المساهمة في العودة إلى مصاف الدرجة العليا.

ويحتل اتحاد أبناء سخنين المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 23 نقطة، وهو يبتعد بفارق 11 نقطة عن المركز الثاني المؤهل إلى الدرجة العليا، علمًا أن لديه مباراة ناقصة.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق السخنيني خاض مرحليا 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات منها، مقابل تعادله في 5 مباريات وخسارته في 6 أخرى.