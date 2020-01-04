"فرنسيّة" الحكومة الجديدة في الجزائر تثير غضب المحتجين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارت التصريحات الأولى لمعظم الوزراء في الحكومة الجزائريّة الجديدة، الغضب عندما ألقوا خطاباتهم باللغة الفرنسيّة، مما خلق جدلًا في الشارع الجزائريّ، بسبب عودة القادة للتحدث واستعمال اللغة الفرنسيّة، رغمًا عن نص الدستور الذي يقول إنّ اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة، ورغم أن مظاهر ومواقف السلطة، بعد بداية الحراك الشعبي، كانت تدفع باتجاه تركيز استعمال العربية.

وكتب الناشط صلاح الدين مقري، على صفحته في موقع "فيسبوك"،مستغربًا من حديث وزير الصناعة الجديد، فرات آيت علي، باللغة بالفرنسية، وكتب "آيت علي سمعه كثير منا يتحدث العربية -أو الدارجة على الأقل-بشكل جيد وقدرة تعبيرية ممتازة.. اليوم في لقاء استلام المهام اختار الحديث بالفرنسية رغم كل ما سبق!!! وكذلك فعل وزراء آخرون خلال استلام مهامهم هذا اليوم"، معتبرًا أنّ "السلطة التي بنت كل دعايتها على نقاط الهوية والعداوة مع فرنسا، وكسبت جمهورًا واسعًا وصل إلى حدّ الدفاع عن الدكتاتورية في سبيل الهوية، تتصرف في الأخير وكأنها تُمعن في إهانة الجزائريين، وبشكل خاص إهانة من أمّنوا لها نجاح مسارها الجبري الذي قَسّم الجزائريين".

وكتب الإعلامي في قناة "الجزيرة"، حاتم غندير، معلقًا على إمعان الوزراء والمسؤولين في استعمال اللغة الفرنسية، قائلًا إنها "سُنّة لعينة سنَّها بوتفليقة لم يسبقه إليها رئيس جزائري من قبل، هي حديثه بالفرنسية في لقاءات رسمية ومع وسائل إعلام جزائرية، هي في الغالب نتيجة عقدة نقص مركّبة، احتقاره لأصله وللشعب الجزائري لا غير".

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وكتب الناشط في الحراك الشعبي حسين بن زينة، أن "الحقائب الوزارية لا علاقة لها بالواقع الذي نعيشه، لغة معظم الوزراء غير دستورية ولا يستعملها عامة الشعب الذي انتخب".