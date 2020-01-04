مدير عام الصحة بالمهرة يفتتح مركز الأطباء التخصصي بالغيضة

السبت 4 يناير 2020

أفتتح مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد ، ومعـه محسن بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي اليوم ، بالعاصمة الغيضة مركز الأطباء النموذجي تحت رعاية محافظة المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت .



وطاف مدير عام الصحة الأستاذ عوض مبارك سعد ، بأقسام المركز ، معبراً عن ارتياحه لما شاهده من خدمات طبية متميزة وأجهزة حديثة خاصة بعلاج أمراض النساء والتوليد والعقم ، مستمعاً من القائمين على المركز إلى شرحاً عن ما يحتويه المركز من خدمات وأجهزة طبية والخدمات الصحية التي سيقدمها المركز للمترددين في مجال النساء والتوليد.

وأشار عوض مبارك سعد، أن المركز يعتبر نقله نوعية في الطب الحديث واضافة نوعية في المجال الطبي والذي يعد امتداد لما يشهده الواقع الصحي بالمحافظة في البنية التحتية من مراكز تخصصية اهلية للتخفيف على المرضى من عناء السفر.

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وثمّـن مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ، عوض مبارك سعد ، الخطوات التي يقوم بها الأطباء الأختصاصيين من خلال القيام بمشاريع هامـه من أبرزها أفتتاح عيادات تخصصية خاصة بدورها تسهم في تخفيف الضغظ على مستشفى الغيضة المركزي.

وأكد سعـد ، استعداد مكتب الصحة في دعم وتشجيع مثل هذه المشاريع الصحية للقطاع الخاص والمساهمة في تطويره ، آملاً أن يقدم المركز خدمات صحية المختلفة في علاج أمراض النساء والتوليد وخلق شراكة تكاملية مع القطاع الحكومي.

حضر فعّالية الأفتتاح، مديرة تنمية المرأة بالمحافظة الأستاذه لبنى صالح كلشات ومديرة تنمية بمديرية الغيضة أنتصار عوض مبارك وعدداً من الكوادر الصحية بالمحافظة.