شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا حزب الله العراقي تعلن أن القوات الأمريكية أهدافا ابتداءا من مساء غد الأحد والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 أعلنت ميليشيا حزب الله العراقي، مساء اليوم السبت، أن القوات الأميركية أهدافا ابتداءا من مساء غد الأحد.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن ميليشيا حزب الله العراقي ألمحت أنها ستستهدف القوات الأميركية بدءا من مساء غد الأحد. Advertisements وطالبت ميليشيا حزب الله الأجهزة الأمنية والمدنيين الابتعاد عن أماكن القوات الأميركية. ويأتي هذا وسط أنباء عن قصف استهدف مقر الحشد الشعبي على الحدود السورية - العراقية.

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