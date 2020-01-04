شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 وانفجارات في العاصمة العراقية بغداد والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 أفادت وكالة "رويترز"، بإصابة 5 أشخاص في سقوط قذيفة هاون على حي الجادرية في بغداد.

فيما تحدثت مصادر إعلامية،" لا أضرار في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد". وبينت مصادر أمنية، أن قذيفتين سقطتا على المنطقة الخضراء وسط بغداد Advertisements وتابعت "لا خسائر بشرية في سقوط الصواريخ في قاعدة بلد ومحيط المنطقة الخضراء.". وسقط صاروخ مقابل السفارة الأميركية قرب فندق بابل. وكانت وسائل إعلام ذكرت، سقوط صاروخ في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء.

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