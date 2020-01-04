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بالصور.. تدشين برنامج دورات مراقبة وتقييم الأعمال الإنسانية في تعز

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 4 يناير 2020

ذكرت مصادر رسمية، أن  المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بتعزيز دور السلطات في تقييم ومراقبة الأعمال الإنسانية، بدأت اليوم في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

 

وينفذ البرنامج المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق  الإدارة العامة للبحوث والتدريب بديوان عام المحافظة.

 

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي مدراء عموم مديريات المعافر، وجبل حبشي، ومشرعة وحدنان، ومكاتب الخدمة المدنية والتربية، وشؤون المغتربين، وصندوق الرعاية الاجتماعية وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من مستشاري المحافظة.

 

وتهدف إلى تعريف المشاركين بوسائل وآليات الرقابة والتقييم للأعمال الانسانية، ومدى موائمتها للاحتياجات الفعلية للمجتمع..وكذا تعزيز التنسيق مع المنظمات لتنفيذ الأعمال الإنسانية وضمان وصولها لجميع فئات وشرائح المجتمع.

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