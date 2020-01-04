شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي يطال الأطراف الشمالية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 قصفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية من مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة بشكل عنيف.

وقالت مصادر محلية في حيس إن المليشيات قصفت الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، وبسلاح نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف. Advertisements وطبقاً للمصادر، فإن عناصر المليشيات أطلقت النار على المناطق ذاتها بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 ، وبالأسلحة القناصة. وأوضحت المصادر، أن حالة من الخوف والذعر سادت صفوف المدنيين في منازلهم ، لا سيما النساء والاطفال منهم ، حيث تتعمد المليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم الوحشية بقتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم من منازلهم.

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